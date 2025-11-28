Zamora se transformará con la construcción de su primer distribuidor vial: Bedolla

Zamora, Michoacán (MiMorelia.com).- Zamora se transformará con la construcción de su primer distribuidor vial para modernizar el acceso a este municipio, con una inversión de 270 millones de pesos que realiza la empresa Red Carreteras de Occidente (RCO), destacó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Esta acción forma parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, instruido por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, subrayó el mandatario, al precisar que para ello también se contempla la modernización de 3.6 kilómetros de la carretera El Sauz-La Rinconada.

Además de Zamora, con estas obras de infraestructura vial se benefician también los habitantes de Ecuandureo, Jacona e Ixtlán, que forman parte de una región agrícola altamente productiva, ya que tendrán una ruta más rápida y segura para mover sus mercancías.