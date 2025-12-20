Zamora se ilumina con el desfile “Mágica Navidad 2025” y un mensaje de unión familiar

Zamora, Michoacán (MiMorelia.com).- En un ambiente de alegría y tradición, cientos de familias zamoranas se congregaron en las principales calles del centro histórico para disfrutar del desfile “Mágica Navidad 2025”, organizado por el Gobierno Municipal. El evento transformó el corazón de la ciudad en un escenario lleno de color, música y espíritu decembrino, reafirmando a Zamora como un punto de encuentro para la convivencia familiar en esta temporada.

El desfile fue encabezado por el presidente Carlos Soto, quien estuvo acompañado por funcionarios municipales, así como por la Reina y Princesas de las Fiestas Patrias. Durante su mensaje, el alcalde destacó la importancia de estas celebraciones como un espacio para fortalecer la unión familiar, la paz y la convivencia social, subrayando que la Navidad es un tiempo propicio para renovar valores como el amor, la fe y la esperanza en los hogares zamoranos.