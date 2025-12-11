Zamora recibe Feria del Bienestar, dentro del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia

Zamora, Michoacán (MiMorelia.com).- El municipio de Zamora recibió la Feria del Bienestar, enmarcada en las acciones del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, donde cientos de zamoranos fueron beneficiados con los programas que brindan 59 dependencias de los Gobiernos estatal y federal, encabezados por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, respectivamente.

Rocío Bárcena Molina, subsecretaria de Construcción de Paz, Participación Social y Asuntos Religiosos, de la Secretaría de Gobernación, señaló que en la Feria del Bienestar se brinda atención integral y directa por las instituciones gubernamentales, dándole a la población la oportunidad de formar parte de los programas federales que les permitan mejorar su calidad de vida.

"Nuestro objetivo es lograr que Michoacán sea un estado donde sus ciudadanos puedan disfrutar de la paz, alegría y felicidad, y esa es la obligación del Gobierno, ofrecer estos beneficios a través de garantizar el acceso de las niñas, niños, jóvenes, trabajadores, adultas y adultos mayores a los diferentes programas y acciones para lograr la paz", indicó.