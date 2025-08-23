Michoacán

Zamora recibe el programa de proximidad social “Plan Guardia Nacional Contigo"

Zamora recibe el programa de proximidad social “Plan Guardia Nacional Contigo"
CORTESÍA
Boletín de Prensa
Publicado

Zamora, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la finalidad de fortalecer el tejido social y promover la interacción ciudadana con las instituciones, este sábado se llevó a cabo en Zamora el programa de proximidad social “Plan Guardia Nacional Contigo”. La estrategia, impulsada por los tres órdenes de gobierno, busca fomentar en niñas, niños y jóvenes los valores que contribuyen a la construcción de paz y armonía en la sociedad.

En su mensaje de bienvenida, el presidente Carlos Soto agradeció la suma de esfuerzos entre el Gobierno Federal, Estatal y Municipal para acercar a la ciudadanía este tipo de actividades. Reconoció en la Guardia Nacional un aliado fundamental para avanzar hacia una vida comunitaria en seguridad y tranquilidad. “Gracias a la Guardia Nacional por este programa, sabemos que es un brazo fundamental para que en el futuro vivamos en armonía y seguridad”, destacó.

CORTESÍA

Por su parte, el coronel de la Guardia Nacional del Estado Mayor, Alberto Thomson Ehuan, subrayó la importancia de establecer vínculos cercanos con la población y reconoció el respaldo del gobierno municipal para instalar en la plaza principal los módulos informativos y de exhibición. En la ceremonia también participaron representantes del Ejército Mexicano, Guardia Civil, Policía Municipal, Fiscalía Regional, Secretaría del Bienestar, Ministerio Público y el Centro Nacional de Inteligencia, entre otras instituciones.

mrh

Zamora
Plan Guardia Nacional Contigo

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com