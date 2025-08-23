Zamora recibe el programa de proximidad social “Plan Guardia Nacional Contigo"

Zamora, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la finalidad de fortalecer el tejido social y promover la interacción ciudadana con las instituciones, este sábado se llevó a cabo en Zamora el programa de proximidad social “Plan Guardia Nacional Contigo”. La estrategia, impulsada por los tres órdenes de gobierno, busca fomentar en niñas, niños y jóvenes los valores que contribuyen a la construcción de paz y armonía en la sociedad.

En su mensaje de bienvenida, el presidente Carlos Soto agradeció la suma de esfuerzos entre el Gobierno Federal, Estatal y Municipal para acercar a la ciudadanía este tipo de actividades. Reconoció en la Guardia Nacional un aliado fundamental para avanzar hacia una vida comunitaria en seguridad y tranquilidad. “Gracias a la Guardia Nacional por este programa, sabemos que es un brazo fundamental para que en el futuro vivamos en armonía y seguridad”, destacó.