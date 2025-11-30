Zamora impulsa la implementación del Protocolo VIDA para fortalecer la seguridad vial

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El municipio de Zamora, Michoacán, inició el proceso para implementar el Protocolo VIDA (Verificación e Intervención Después de un Accidente), una herramienta fundamental dentro de la estrategia nacional de Movilidad Segura para Todos. Este modelo fue desarrollado por la Agencia de Cooperación Alemana (GIZ) a través del proyecto TranSIT, con el respaldo de la Subsecretaría de Conectividad y Movilidad de la Secretaría de Obras Públicas de Guanajuato y en coordinación con la Asociación Nacional de Autoridades de Movilidad (AMAM). Su llegada a Zamora representa un esfuerzo por modernizar la gestión de seguridad vial en el municipio.

El principal objetivo del Protocolo VIDA es establecer acciones y directrices para prevenir y reducir siniestros viales graves, especialmente aquellos que provocan muertes o lesiones severas. La metodología se basa en la Visión Cero, un enfoque que reconoce que los errores humanos son inevitables, por lo que el sistema vial debe estar diseñado para que estos errores no tengan consecuencias fatales. De esta forma, la responsabilidad recae en la creación de entornos seguros para todos los usuarios de la vía.

La activación de este protocolo ocurre cuando se registra un siniestro grave de tránsito, inicialmente enfocado en incidentes relacionados con transporte público, aunque puede aplicarse a cualquier hecho con consecuencias mayores. Una vez activado, se realiza una investigación exhaustiva que analiza causas profundas del accidente y una auditoría de seguridad vial en el sitio. Con estos hallazgos se diseñan e implementan intervenciones inmediatas, que pueden ir desde ajustes en infraestructura hasta modificaciones administrativas para eliminar los riesgos detectados.

Zamora adopta este modelo replicando la experiencia exitosa de ciudades como León, Guanajuato, lo que exige voluntad política, actualización de procesos administrativos y marcos normativos como el Reglamento de Movilidad y Seguridad Vial, fortalecimiento técnico de áreas como Movilidad, Obra Pública y Control de Tránsito, así como una coordinación efectiva entre dependencias municipales.

