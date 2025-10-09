Zamora con rumbo a convertirse en una ciudad 100% hídrica

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Zamora se perfila para convertirse en la primera ciudad 100% hídrica de Michoacán, gracias a la puesta en marcha de la planta tratadora norte, que permitirá sanear el 60% de las aguas residuales del municipio.

En entrevista con MiMorelia.com, el presidente municipal Carlos Soto Delgado destacó el esfuerzo de cuatro años por limpiar la cuenca del río Duero, alineado con la estrategia nacional de la presidenta Claudia Sheinbaum, enfocada en el saneamiento de ríos y cuencas.

“Ya estamos logrando un Zamora hídrico casi al 100%. Nuestro principal objetivo fue enfocarnos primero en el saneamiento de la cuenca del río Duero, que coincide con las metas y objetivos a nivel estatal y federal. Hemos trabajado ya desde hace cuatro años en la limpieza, la conservación y, sobre todo, en sanear las aguas que llegan al municipio para que salgan limpias hacia la región”, expresó Soto Delgado.