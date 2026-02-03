Zamora, complicado por ataques entre bandas del crimen organizado: Raúl Zepeda Villaseñor

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Zamora es uno de los municipios complicados en Michoacán y más en los últimos días, reconoció el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, al precisar que los días más violentos en el estado se han registrado ahí desde hace tres días.

"Esa zona llevamos ya tiempo combatiendo la inseguridad, es una zona complicada. Es una zona que tenemos un alto índice de consumo de drogas y de narcomenudeo, de las más fuertes del estado de Michoacán", dijo.

A pregunta expresa de MIMORELIA.COM, enfatizó que existe un combate frontal en la zona y que los operativos son permanentes. Sin embargo, precisó que los homicidios que se han registrado es resultados de los movimientos que hay en la zona por la rivalidad entre los grupos delincuenciales.

"No foco rojo como tal, pero sí una de las zonas más complicadas que tenemos hoy día en el estado. (¿Preocupante ante esta situación que se está generando?). Todas las situaciones de inseguridad en el Estado nos preocupan y nos ocupan como Gobierno del Estado, todas", agregó.

A pregunta expresa de los medios de comunicación si la situación que se registra en Zamora-Jacona afectaría los índices que se han abatido en materia de homicidios, Zepeda Villaseñor comentó que habrá que esperar a los resultados que se dan a conocer cada mes, pero resaltó que la permanencia de los elementos es constante y más con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y de la Guardia Nacional (GN).

