Zamora celebrará su 452 Aniversario con arte, historia y tradición

Zamora, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente Carlos Soto Delgado, anunció el programa de actividades conmemorativas por el 452 Aniversario de la Fundación de Zamora, el cual se llevará a cabo del 16 al 18 de enero, destacando que por primera vez esta celebración recibe el lugar que le corresponde como un acto de identidad, memoria y orgullo colectivo. Señaló que el Buen Gobierno ha marcado un antes y un después en la forma de honrar la historia y valorar el legado de la ciudad.

Durante una rueda de prensa realizada en la Casona Pardo, acompañado por la regidora de Educación, Cultura y Turismo, Paula Ayala Curiel, y la directora de Educación y Cultura, Karla Sánchez García, el alcalde resaltó que los festejos representan un reconocimiento al esfuerzo y dedicación de quienes fundaron Zamora hace más de cuatro siglos, así como de todas las generaciones que, con trabajo, fe y compromiso, han contribuido a construir la ciudad que hoy se conoce.

Se informó que las actividades iniciarán el 16 de enero en la plaza principal, a partir de las 10:00 de la mañana, con la inauguración de la exposición “Zamora a través del tiempo”, que incluirá documentos históricos y obras de artistas michoacanos. Ese mismo día, a las 6:00 de la tarde, se llevará a cabo la develación del mural del Buen Gobierno en el segundo patio de la presidencia municipal, el cual representará el proceso histórico y democrático del municipio.