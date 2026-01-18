Zamora celebra 452 años entre historia, cultura y sabores

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Zamora conmemora este día 452 años de historia, gastronomía, cultura e identidad que han consolidado a Michoacán como “el alma de México”, conmemoración marcada por la calidez de su gente y sus tradiciones.

Para este aniversario se preparó un amplio programa cultural, deportivo, musical y gastronómico que comenzó el pasado 16 de enero y concluye este 18 con pirotecnia en la plaza principal a las 19:30 horas, encabezado por el presidente municipal Carlos Soto y pensado para el disfrute familiar.