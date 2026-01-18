Zamora celebra 452 años entre historia, cultura y sabores

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Zamora conmemora este día 452 años de historia, gastronomía, cultura e identidad que han consolidado a Michoacán como “el alma de México”, conmemoración marcada por la calidez de su gente y sus tradiciones.
Para este aniversario se preparó un amplio programa cultural, deportivo, musical y gastronómico que comenzó el pasado 16 de enero y concluye este 18 con pirotecnia en la plaza principal a las 19:30 horas, encabezado por el presidente municipal Carlos Soto y pensado para el disfrute familiar.
La Secretaría de Turismo de Michoacán recordó que la esencia de Zamora se puede vivir todo el año a través de sus lugares icónicos. Destaca el majestuoso Santuario Guadalupano, una joya de la arquitectura neogótica que posee las torres más altas de México. Este imponente edificio no solo cautiva por su estructura, sino también por la atmósfera de devoción que se respira en su interior.
También está el Centro Histórico, lleno de historia y cultura. Ahí, turistas y visitantes pueden degustar los famosos chongos zamoranos, un postre tradicional que ofrece una dulce experiencia del sabor local.
El recorrido puede concluir en el lago de Camécuaro, un parque nacional que sorprende con sus aguas cristalinas y árboles centenarios. Este entorno ofrece un escenario perfecto para relajarse y conectar con la naturaleza. La ruta completa combina historia, gastronomía y paisajes que enamoran a quien la visita.
Para mayores atractivos turísticos, se puede consultar el sitio visitmichoacan.com.mx.
rmr