Zamora avanza en materia de seguridad: edil Carlos Soto

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Zamora ha logrado salir de los primeros municipios en Michoacán con mayor incidencia delictiva, aseguró el alcalde Carlos Alberto Soto Delgado, al precisar que hoy se ubica entre el cuarto/quinto lugar y no en el primero.

La coordinación con los gobiernos federal y de Michoacán, aseguró, es fundamental para continuar garantizando seguridad, paz y tranquilidad a los zamoranos.

Y es que refirió que, en homicidios dolosos, tan solo en el mes de noviembre del presente año se registraron 14 casos, cuando en 2024, en el mismo mes, fueron más de 90.

Si bien reconoció que hay meses que se tienen picos por situaciones complicadas, principalmente por la delincuencia organizada, enfatizó que los trabajos que se han realizado son los necesarios para incidir y atender la incidencia delictiva.

Este lunes, por parte del Gobierno de Michoacán, el municipio de Zamora recibió patrullas y uniformes como parte de la estrategia de fortalecimiento para garantizar la seguridad en el municipio y continuar con los trabajos coordinados.

rmr