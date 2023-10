Yo voy a renunciar en enero: Luis Navarro

En entrevista, el secretario afirmó que dejará su cargo, de manera responsable, una vez que termine el tema del presupuesto 2024.

"Yo creo que es lo indicado, que Luis Navarro sea el responsable de la cuenta pública 2023 completa. Dos, yo ya le entendí al presupuesto, tenemos una extraordinaria relación con los diputados y creo que podemos construir este presupuesto 2024 junto con ellos".

Aunque no quiso abundar en si buscará la alcaldía de Morelia, señaló que su caso se considera una persona a la que le gusta servir a su comunidad, a su ciudad y a mi estado.

"Llegué yo ahí, no queriendo ser secretario de Finanzas, le pusimos todo el empeño, le pusimos toda la pasión y creo que me voy muy contento por todo lo que he logrado".

Finalmente aseguró que los rumores sobre la supuesta adquisición de algunas propiedades con valores millonarios, son "chismes" originados por envidias e, incluso, puntualizó que se trata de una guerra sucia en su contra y señaló que, lamentablemente, el responsable es parte del equipo, aunque no quiso revelar el nombre.

