"Yo voté en contra de la deuda de Silvano y ahora está prófugo", recuerda Bedolla en cuarto informe

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En la presentación de su cuarto informe de gobierno en Morelia, tras rendir cuentas en Zamora y Uruapan, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla señaló la opacidad de una deuda de 4 mil millones de pesos solicitada por su antecesor, Silvano Aureoles Conejo, quien actualmente enfrenta una orden de aprehensión por presuntos delitos de peculado y abuso de autoridad.

En noviembre del 2020 el Congreso de Michoacán aprobó una reforma para que, a través de la Secretaría de Finanzas se realizase la contratación de un financiamiento por 4 millones 90 mil pesos. Esta propuesta en ese momento fue votada en contra por 2 diputados y diputadas de Morena, entre ellos, el ahora gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

“¿Dónde están esos 4 mil millones de pesos de deuda? ¿Los han visto ustedes? Yo tampoco, porque no están por ningún lado. Por eso anda prófugo de la justicia el otro gobernador. Prófugo. Porque no vemos obra por ningún lado. Por eso les digo que no hay nada. Si el gobierno pide deuda, ¿quién termina pagando la deuda del gobierno? El pueblo termina pagando la deuda del gobierno”, afirmó el mandatario.

Durante su discurso, Bedolla recordó que, en el gobierno de Aureoles (2015-2021), se promovió un modelo neoliberal que justificaba el endeudamiento para obra pública, al tiempo de que resaltó los 40 mil millones de pesos que su administración ha invertido en infraestructura pública.

BCT