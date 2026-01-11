Yesenia "N" sólo rindió entrevista ante FGE por caso de Manzo, aclara Torres Piña

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, aclaró este domingo que Yesenia “N”, excolaboradora del alcalde asesinado Carlos Manzo, no fue detenida por cargos penales, sino que fue requerida únicamente para rendir entrevista como parte de la investigación.

En rueda de prensa desde la Ciudad de México, el funcionario explicó que la mujer “fue requerida en la misma dinámica que se ha hecho con otros 10 funcionarios”, con el objetivo de desahogar indagatorias relacionadas con el homicidio ocurrido el pasado 1 de noviembre en Uruapan.

El interrogatorio concluyó el viernes 9 de enero, día en que recuperó su libertad.

La información oficial confirma así que Yesenia, quien fuera secretaria particular de Manzo y posteriormente colaboradora de su viuda, no enfrentó orden de aprehensión ni cargos penales, como se especuló tras su aseguramiento.

rmr