Yarabí Ávila asiste al InnovaFest Latam 2025; se refuerza vinculación entre la UMSNH y la SECIHTI

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) refuerza su vinculación con la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI) y refrenda la decisión de continuar colaborando con las dependencias federales en beneficio de Michoacán y de manera particular de la comunidad nicolaita, tras la gira de trabajo que realizó la rectora Yarabí Ávila González en el estado de Morelos.

En este marco, acudió al InnovaFest Latam 2025, evento organizado por la Secretaría de Economía y la SECIHTI en coordinación con el Gobierno del Estado de dicha entidad, en donde la rectora dialogó con la secretaria de Ciencia, Rosaura Ruiz Gutiérrez, así como con titulares de diversas instituciones de educación superior del país.