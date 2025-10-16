Yadira Ornelas es designada jueza administrativa en Uruapan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras un proceso de selección y evaluación de candidatas, dirigido por la Comisión del Servicio Civil de Carrera, el Pleno del Tribunal en materia Anticorrupción y Administrativa de Michoacán (TAAM) designó este 15 de octubre a la abogada Yadira Ornelas García como jueza administrativa para la ciudad de Uruapan.

En sesión ordinaria, presidida por la magistrada Lizett Puebla Solórzano, se dio cuenta del concurso previo a la designación, el cual se rigió con base en el Reglamento Interno y en el Código de Justicia Administrativa del estado, a fin de garantizar condiciones de transparencia y objetividad.

Además de que, “en continuación de nuestro compromiso con la igualdad y la justicia con perspectiva de género”, el Pleno determinó que sería un concurso dirigido a las abogadas, con objeto de mantener condiciones paritarias en la conformación del TAAM.

La Comisión del Servicio Civil estuvo acompañada por la magistrada Swany Peña Reyes, a quien el Pleno reconoció por su compromiso con este proceso, del que, al final, resultó ganadora la maestra Ornelas García, al obtener la mayor calificación en las evaluaciones teóricas, prácticas, curriculares y de desempeño.

Servicios regionales

El Juzgado de Uruapan, que comparte sede con la Defensoría Jurídica regional, fue inaugurado por el Pleno del entonces Tribunal de Justicia Administrativa en abril de 2021. Fue el primero de los juzgados administrativos fuera de Morelia, y su objetivo ha sido acercar la justicia a los habitantes de la región.

En 2024, este Juzgado contabilizó 549 asuntos en trámite; emitió 215 sentencias, de las cuales 201 resultaron favorables para las y los particulares que demandaron actos de autoridad. Con sus resoluciones, retribuyó 4 millones 906 mil 870 pesos a las partes demandantes en dicho periodo (TJAM, Informe Anual 2024, en: portal.tjamich.gob.mx/pdf/Informe-2024.pdf).

Conforme con su jurisdicción geográfica, el Juzgado en mención ofrece servicios gratuitos a la población de Aguililla, Apatzingán, Aquila, Ario, Arteaga, Buenavista, Coahuayana, Coalcomán, Charapan, Cherán, Chinicuila, Churumuco, Gabriel Zamora, Lázaro Cárdenas, La Huacana, Los Reyes, Múgica, Nahuatzen, Nuevo Urecho, Nuevo Parangaricutiro, Paracho, Parácuaro, Peribán, Taretan, Tancítaro, Tepalcatepec, Tingambato, Tumbiscatío, Uruapan y Ziracuaretiro.