¡Ya viene la Feria Bicentenario Sahuayo! Conciertos con Tito Double P, Majo Aguilar y más

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con motivo de su 200 aniversario, el municipio de Sahuayo se alista para vivir una de las celebraciones más grandes de su historia: la Expo Feria Sahuayo 2025 – Fiesta Bicentenario, que se llevará a cabo del 30 de noviembre al 12 de diciembre, y que contará con una cartelera artística de primer nivel, así como innovadoras atracciones.

Entre los nombres más esperados están Tito Double P y la legendaria Banda El Recodo, quienes compartirán escenario en un concierto especial con costo el jueves 11 de diciembre en el Campo Olimpia. La noticia fue anunciada como parte de un cambio de programación que, aunque “incómodo” para algunos, promete ser uno de los eventos más explosivos de la feria.

Además, el Teatro del Pueblo recibirá a figuras como: