¿Ya tienes tus boletos para la K’uínchekua? Aquí te decimos cómo conseguirlos

Las funciones de K’uínchekua iniciarán a las 20:00 horas, aunque el ingreso a la zona arqueológica comenzará a las 19:00 horas. De manera previa los asistentes podrán disfrutar en la calzada de Las Yácatas del área de artesanías y cocineras tradicionales a partir de las 14:00 horas; y el convite, es decir, el recorrido de los artistas del muelle principal de Tzintzuntzan con rumbo al atrio del Ex Convento donde habrá música, se desarrollará a partir de las 16:00 horas.

Monroy García enfatizó que los boletos son gratuitos, por lo que invitó a la ciudadanía a no caer en la reventa y no comprarlos si se llegan a ofertar por algún particular.