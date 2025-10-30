¿Ya te vacunaste? Estos son los módulos gratuitos en Morelia contra influenza, COVID y neumococo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte de la Campaña de Vacunación para la Temporada Invernal 2025-2026, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) ofrece vacunas gratuitas contra la influenza, COVID-19 y neumococo en todo el estado.
En Morelia se habilitaron 12 módulos fijos de vacunación distribuidos en puntos estratégicos. Además, continúa activo el módulo ubicado en Plaza del Carmen, frente al Centro de Salud "Dr. Juan Manuel González Ureña", sobre la calle Benito Juárez #225, en el Centro Histórico, con atención de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 horas.
Consulta aquí la ubicación y horarios de los módulos disponibles en Morelia:
La vacunación está dirigida a los siguientes grupos prioritarios:
Niñas y niños de 6 a 59 meses
Adultos mayores de 60 años
Mujeres embarazadas
Personal de salud
Personas con comorbilidades o enfermedades crónicas, como:
Enfermedades cardíacas
Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC)
Asma grave
Diabetes
Obesidad
Insuficiencia renal
Cáncer
Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH)
Para quienes viven en otros municipios del estado, las vacunas también están disponibles en los 364 centros de salud, donde pueden acudir al más cercano para recibir atención sin costo.
rmr