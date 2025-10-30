Michoacán

¿Ya te vacunaste? Estos son los módulos gratuitos en Morelia contra influenza, COVID y neumococo

CORTESÍA
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte de la Campaña de Vacunación para la Temporada Invernal 2025-2026, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) ofrece vacunas gratuitas contra la influenza, COVID-19 y neumococo en todo el estado.

En Morelia se habilitaron 12 módulos fijos de vacunación distribuidos en puntos estratégicos. Además, continúa activo el módulo ubicado en Plaza del Carmen, frente al Centro de Salud "Dr. Juan Manuel González Ureña", sobre la calle Benito Juárez #225, en el Centro Histórico, con atención de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 horas.

Consulta aquí la ubicación y horarios de los módulos disponibles en Morelia:

CORTESÍA

La vacunación está dirigida a los siguientes grupos prioritarios:

  • Niñas y niños de 6 a 59 meses

  • Adultos mayores de 60 años

  • Mujeres embarazadas

  • Personal de salud

  • Personas con comorbilidades o enfermedades crónicas, como:

    • Enfermedades cardíacas

    • Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC)

    • Asma grave

    • Diabetes

    • Obesidad

    • Insuficiencia renal

    • Cáncer

    • Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH)

Para quienes viven en otros municipios del estado, las vacunas también están disponibles en los 364 centros de salud, donde pueden acudir al más cercano para recibir atención sin costo.

