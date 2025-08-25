Michoacán

¿Ya te inscribiste? Última semana, para incorporarse a la Pensión Mujeres Bienestar

No hay filas para hacer el trámite
VERÓNICA TORRES
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La inscripción para incorporarse a la Pensión Mujeres Bienestar está por terminar, y todavía esta semana se recibirá a todas aquellas féminas de 60 a 62 años para el trámite.

Sin filas y con acceso directo con el personal de Bienestar, los módulos que se instalaron se encuentran casi vacíos y son contadas las féminas que están realizando el trámite.

Por lo que el personal invitó a las mujeres a acercarse a realizar el trámite, el cual les dará acceso a una pensión bimestral que actualmente se otorga a mujeres de 63 y 64 años.

El acta de nacimiento, comprobante de domicilio no mayor a 3 meses, la CURP, el teléfono de dos contactos y llenar el formato Bienestar son los requisitos para tramitar la pensión. En esta ocasión, la Secretaría de Bienestar va por al menos 50 mil féminas para incorporarse; actualmente hay 41 mil 916 mujeres de 63 y 64 años.

Para incorporarse a la Pensión Mujeres Bienestar, las interesadas deberán tomar en cuenta las fechas conforme a la letra del primer apellido.

  • Para las letras D, E, F, G y H será este martes 26.

  • Para las letras I, J, K, L y M será el miércoles 27.

  • Las letras N, Ñ, O, P, Q y R será el jueves 28.

  • Mientras que las letras S, T, U, V, W, X, Y y Z será el viernes 29.

Este sábado 30 corresponderá a todas las letras, inclusive las A, B y C, que concluyeron este lunes.

Pensión Mujeres Bienestar
