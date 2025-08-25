¿Ya te inscribiste? Última semana, para incorporarse a la Pensión Mujeres Bienestar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La inscripción para incorporarse a la Pensión Mujeres Bienestar está por terminar, y todavía esta semana se recibirá a todas aquellas féminas de 60 a 62 años para el trámite.
Sin filas y con acceso directo con el personal de Bienestar, los módulos que se instalaron se encuentran casi vacíos y son contadas las féminas que están realizando el trámite.
Por lo que el personal invitó a las mujeres a acercarse a realizar el trámite, el cual les dará acceso a una pensión bimestral que actualmente se otorga a mujeres de 63 y 64 años.
Para incorporarse a la Pensión Mujeres Bienestar, las interesadas deberán tomar en cuenta las fechas conforme a la letra del primer apellido.
Para las letras D, E, F, G y H será este martes 26.
Para las letras I, J, K, L y M será el miércoles 27.
Las letras N, Ñ, O, P, Q y R será el jueves 28.
Mientras que las letras S, T, U, V, W, X, Y y Z será el viernes 29.
Este sábado 30 corresponderá a todas las letras, inclusive las A, B y C, que concluyeron este lunes.
RPO