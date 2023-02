"Ya no son tiempos": Bedolla ante amago de Hipólito Mora de levantarse en armas

Cualquier grupo armado fuera de la ley, lo he dicho, fue y es una desgracia el tema de que se piense que son las armas la solución, cualquier grupo armado fuera de la ley, hemos dado muestra de ello, será detenido y puesto a disposición de la Fiscalía General de la República. Esto nos ha ayudado a bajar el índice delictivo en el tema de no permitir que no existan grupos armados fuera de la ley, hay que ser muy claro".

Alfredo Ramírez Bedolla