¡Ya está lista la tirolesa de la laguna de Chandio!: Gladyz Butanda

Apatzingán, Michoacán (MiMorelia.com).- El parque ecoturístico que se está construyendo en la laguna de Chandio está prácticamente concluido y con ello la tirolesa que tendrá este espacio natural, ubicado en Apatzingán, el corazón de Tierra Caliente, informó la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías.

En el último recorrido de supervisión de la obra, la funcionaria estatal revisó el montaje del equipamiento y áreas del parque ecoturístico, donde además se habilitará un sendero seguro y puente, así como guía podotáctil, canchas de básquet, quioscos, foro de eventos y juegos infantiles.