¿Ya emplacaste tu moto? El programa acumula miles de registros

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La respuesta de la ciudadanía al programa Emplaca tu moto ha presentado resultados significativos, con 41 mil 904 trámites de regularización que equivalen a 17 millones 645 mil 434 pesos, en el período del 3 al 23 de noviembre, informó el secretario estatal de Finanzas y Administración, Luis Navarro.

El funcionario destacó que la dependencia, a través del Servicio de Administración Tributaria de Michoacán (Satmich), ha atendido, en el lapso mencionado, 10 mil 300 trámites relacionados con dotación de placas, con ingresos estatales de seis millones 375 mil 700 pesos, mientras que las 20 mil 241 operaciones de refrendo 2025 significan siete millones 408 mil 206 pesos.

Respecto al pago de refrendos anteriores a 2025, en el caso de las motocicletas regularizadas, el Satmich llevó a cabo, en los primeros 20 días del programa, 11 mil 363 trámites por un monto de tres millones 861 mil 528 pesos, explicó el responsable del manejo de los recursos públicos de Michoacán.

Finalmente, el funcionario estatal invitó a la población que cuenta con motocicletas irregulares a aprovechar los beneficios del programa Emplaca tu moto, trámite que debe efectuarse de manera presencial y que tiene vigencia hasta el 31 de diciembre del presente año.