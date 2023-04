Ya descansa en Tacámbaro la soldado Ana Fernanda; exigen justicia

Mientras que Fernando Ruiz Santillán, abuelo de la soldado, abrió su corazón y comentó, "Ella fue mi hija desde antes de nacer, yo siempre fui atento con su mamá, le teníamos toda una canastilla completa para cuando ella naciera".

Ruiz Santillán coincidió en que, "era una niña muy brillante, muy agradable muy hermosa, con una lucidez muy especial, un candor de mujer extraordinario. Siempre fue jefa de grupo con sus compañeros".

La exigencia de la familia es solo una, "en este momento estamos exigiendo justicia, no sabemos qué pasó. Nos sentimos impotentes. Yo creo que se van a aclarar todas las cosas y se va a saber a plenitud, porque no creo que no podemos pensar que la encuentran muerta en la base", fue el reclamo del abuelo de la víctima.