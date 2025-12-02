¡Ya casi están listos los nuevos autobuses de Uruapan!: Gladyz Butanda

En la supervisión, donde estuvo acompañada por la titular del Instituto del Transporte del Estado de Michoacán, María Elena Huerta Moctezuma, la arquitecta Gladyz Butanda adelantó que en próximos días el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla hará entrega de las primeras unidades.

“Uruapan será el primer municipio en contar con un sistema integrado de transporte, porque además de tener un teleférico, tendrá unidades de transporte público acordes a las necesidades y demandas de las y los uruapenses, en apego a los lineamientos que dicta la nueva Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado”, dijo.