Xóchitl Ruíz reprocha exclusión a su comisión legislativa en dictaminación de la nueva Ley de la FGE Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La diputada local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Xóchitl Ruíz González, presidenta de la Comisión legislativa de Derechos Humanos del Congreso de Michoacán, reprochó la falta de atención y cortesía política de la mesa directiva al no responder su solicitud para participar en el análisis de la reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia (FGE).

Fue durante el inicio de la sesión ordinaria de este martes, cuando Ruíz González defendió el rol de su comisión en la garantía de derechos humanos. Será este mismo día cuando se vote la nueva norma estatal en materia de procuración de justicia.

“Nosotros hicimos una solicitud a la presidenta del Congreso para que nos incluyera en la participación de la reforma a la Fiscalía General. Este documento tiene mucha justificación porque la Comisión de Derechos Humanos tiene que estar siendo parte de un tema tan importante como es la garantía de los derechos humanos de todos los ciudadanos a su defensa y también de quienes están a cargo de cada una de las áreas de la Fiscalía. Nunca se nos contestó, tiene fecha del 18 de septiembre”, denunció Ruíz González.