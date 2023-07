Xóchitl Gálvez y yo somos equipo: Santiago Creel

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ante los cuestionamiento sobre su relación con Xóchitl Gálvez Ruiz, el aspirante a ser coordinador del Frente Amplio por México, Santiago Creel Miranda, aseguró que mantiene una relación de amistad y que han decidido hacer alianza en este proceso interno de los partidos políticos PRI-PAN-PRD rumbo a las elecciones del 2024.

"Xóchitl y yo hemos decidido hacer equipo, somos un equipo, no estamos en una lucha electoral, todavía no empiezan las elecciones. Somos un equipo, vamos a innovar algo nuevo, que no existe, que es un gobierno de coalición, nos necesitamos todos", sostuvo.

En su visita a Michoacán y ante los cuestionamientos de medios de comunicación sobre si declinará a favor de Xóchitl Gálvez, también a aspirante a coordinar el Frente Amplio por México, el también diputado federal por el PAN enfatizó que ocupará el cargo que corresponda y decida la gente en dicho proceso interno.