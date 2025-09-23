Walmart y Costco respaldan certificación contra la deforestación impulsada por Bedolla

Demostró además que 29 empacadoras exportadoras de aguacate se han sumado a la certificación estatal voluntaria, garantizando que los cultivos provienen de huertas no deforestadas o que pagan servicios ambientales para la preservación de los recursos naturales.

A lo que Jeff Rice, vicepresidente de la cadena de suministro de Walmart, mostró interés en ProForest y Guardián Forestal para encaminar las políticas empresariales en las tiendas de venta internacional, garantizando al consumidor productos libres de deforestación por cambio de uso de suelo.

El mandatario estatal confió en que estas acciones serán replicadas en otros países y acordó mantener la comunicación con Walmart para avanzar con la certificación del aguacate y cuidado de los recursos naturales.

Acompañaron al gobernador, Daniel Wilkinson, jefe asesor de políticas de Climate Rights International, el secretario de Medio Ambiente, Alejandro Méndez y el director de Guardián Forestal, Heriberto Padilla.

mrh