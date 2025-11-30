Vuelve la Feria de la Fresa a Jacona en 2026; ya hay fechas

Jacona, Michoacán (MiMorelia.com).- La tradicional Feria de la Fresa ya tiene fecha confirmada para su edición 2026 en el municipio de Jacona, Michoacán.

Este evento, uno de los más esperados en la región, se llevará a cabo del 15 de febrero al 1 de marzo, y contará con entrada libre para todas las familias.

Organizada por el Gobierno Municipal, la feria celebrará una vez más la vocación agrícola de Jacona, destacando su emblemática producción de fresa, con una agenda llena de espectáculos, música, actividades culturales y atracciones para todos los gustos, que se darán a conocer más adelante.

La Feria de la Fresa no solo impulsa el turismo local, sino que también es un punto de encuentro para la comunidad, donde tradición, sabor y entretenimiento se mezclan en un ambiente seguro y festivo.

