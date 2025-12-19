Vuelca vehículo en la Pátzcuaro–Uruapan; no hay heridos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una volcadura vehicular se registró en la carretera libre Pátzcuaro–Uruapan, en el municipio de Pátzcuaro, Michoacán, sin que se reportaran personas lesionadas, informó Protección Civil Michoacán.

El accidente fue atendido por la Delegación Regional Pátzcuaro, cuyos elementos acudieron al sitio para brindar auxilio y verificar la situación. Tras la valoración, se confirmó que no hubo víctimas, por lo que el incidente dejó únicamente daños materiales.