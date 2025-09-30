Vuelca tráiler en la autopista Siglo XXI; no hay víctimas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La madrugada de este martes, un camión de carga volcó mientras circulaba por la autopista Siglo XXI, tras el percance únicamente se reportaron daños materiales y cierre parcial de la vialidad.

El percance tuvo lugar en el kilómetro 231 del tramo carretero Las Cañas – Feliciano, donde un tráiler Kenworth de color rojo con un contenedor guinda terminó recostado sobre su lado derecho, bloqueando uno de los carriles.

Paramédicos de Ambulancias AMBUMED se movilizaron al lugar del siniestro, confirmando que no había personas lesionadas, en tanto que los oficiales de la Guardia Nacional División Seguridad en Carreteras e Instalaciones abanderaron el sitio.

Al término de los peritajes respectivos la pesada unidad fue remolcada con grúas a un corralón, donde quedó a disposición de las autoridades mientras se determinan responsabilidades.

BCT