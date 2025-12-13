Vuelca tráiler con tanques de amoniaco en la autopista Pátzcuaro–Copándaro

Copándaro, Michoacán (MiMorelia.com).- Un camión que remolcaba dos tanques tipo salchicha con amoniaco terminó parcialmente volcado, recargado sobre su costado derecho contra un paredón, mientras circulaba por la autopista Pátzcuaro–Copándaro. No se reportaron víctimas ni derrames.

La emergencia ocurrió cerca del kilómetro 10 del tramo Cuto–Copándaro, donde quedó siniestrado un tráiler de cabina roja junto con uno de sus remolques.