Vuelca tráiler con tanques de amoniaco en la autopista Pátzcuaro–Copándaro

Copándaro, Michoacán (MiMorelia.com).- Un camión que remolcaba dos tanques tipo salchicha con amoniaco terminó parcialmente volcado, recargado sobre su costado derecho contra un paredón, mientras circulaba por la autopista Pátzcuaro–Copándaro. No se reportaron víctimas ni derrames.
La emergencia ocurrió cerca del kilómetro 10 del tramo Cuto–Copándaro, donde quedó siniestrado un tráiler de cabina roja junto con uno de sus remolques.
Otros usuarios de la carretera de cuota reportaron el incidente, por lo que de inmediato se movilizaron bomberos y paramédicos. En la zona se estableció un paso alterno, luego de que se confirmara que no había fugas de la sustancia.
Elementos de la Guardia Nacional realizaron los peritajes correspondientes y encabezaron las maniobras de retiro del vehículo con apoyo de grúas.
mrh