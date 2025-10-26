Vuelca camioneta sobre la Calzada Benito Juárez, en Uruapan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Cuantiosos daños materiales dejó la volcadura de una camioneta ocurrida durante la madrugada de este domingo, sobre la calzada Benito Juárez, a unos metros del mural de la colonia La Quinta, en el municipio de Uruapan.

En la labor reporteril se pudo conocer que cerca de las 04:30 horas la camioneta doble cabina, tipo pick-up, de color negro, circulaba con dirección de oriente a poniente cuando el conductor perdió el control, aparentemente debido al exceso de velocidad, se impactó contra el camellón central y terminó por volcar.