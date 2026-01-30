Vuelca camioneta en la autopista Siglo XXI; una persona resulta lesionada

Ziracuaretiro, Michoacán (MiMorelia.com).- Una persona resultó lesionada tras la volcadura de una camioneta sobre la autopista Siglo XXI, dentro del municipio de Ziracuaretiro, informaron autoridades policiales y de rescate.

El percance se registró durante la tarde de este viernes, aproximadamente en el kilómetro 84 de la citada vialidad. Varios automovilistas reportaron el incidente al número de emergencias; posteriormente arribaron paramédicos de Ambumed, quienes atendieron al lesionado.