Vuelca camión torton en la Pátzcuaro-Cuitzeo; hay 1 herido

El percance se registró durante la noche de este viernes en el kilómetro 0+000, dentro del municipio de Copándaro de Galeana. La situación fue alertada por automovilistas al número de emergencias 911.

Unos paramédicos acudieron al lugar, atendieron al herido y lo canalizaron a un hospital para su valoración médica. Oficiales de Tránsito se encargaron del peritaje correspondiente y solicitaron una grúa, la cual retiró el camión siniestrado.

