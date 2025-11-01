Michoacán

Vuelca camión torton en la Pátzcuaro-Cuitzeo; hay 1 herido

Sucedió a la altura de Copándaro de Galeana, en el entronque con la México-Guadalajara
Vuelca camión torton en la Pátzcuaro-Cuitzeo; hay 1 herido
RED113
RED113
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un vehículo tipo torton volcó sobre la autopista Pátzcuaro-Cuitzeo, en el entronque con la autopista México-Guadalajara. El incidente dejó un lesionado, informaron fuentes cercanas al tema.

RED113

El percance se registró durante la noche de este viernes en el kilómetro 0+000, dentro del municipio de Copándaro de Galeana. La situación fue alertada por automovilistas al número de emergencias 911.

Unos paramédicos acudieron al lugar, atendieron al herido y lo canalizaron a un hospital para su valoración médica. Oficiales de Tránsito se encargaron del peritaje correspondiente y solicitaron una grúa, la cual retiró el camión siniestrado.

BCT

Michoacán
Pátzcuaro-Cuitzeo
Vuelca camión
1 herido

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com