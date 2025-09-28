Vuelca camión aguacatero en la autopista Uruapan - Pátzcuaro; no hay víctimas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La mañana de este domingo, un camión cargado con aguacates, volcó sobre la autopista Uruapan - Pátzcuaro y terminó siniestrado en el acotamiento, bloqueando parcialmente la circulación, sin que por fortuna se reportaran víctimas que lamentar.

Al filo de las 06:00 horas, la pesada unidad con placas NF-4398-B circulaba con rumbo a Pátzcuaro, cuando a la altura del kilómetro 1 del Ramal Uruapan, el chofer perdió el control del volante y sobrevino el aparatoso accidente.