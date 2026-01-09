Vuelca autobús en el Libramiento Oriente de La Piedad; conductor resulta con golpes leves

La Piedad, Michoacán (MiMorelia.com).- Un autobús de pasajeros se salió del camino y volcó a un costado del Libramiento Oriente de la ciudad de La Piedad, dejando como saldo al conductor con algunos golpes leves.

Se pudo establecer que el vehículo siniestrado pertenece a la línea Regiomontanos, con placas K17-7291 del estado de Texas. Presuntamente, el chofer perdió el control del volante en una curva, lo que provocó que la unidad se proyectara hacia un desnivel, donde quedó volcada sobre su costado izquierdo.

Al tener conocimiento del percance, al lugar se movilizaron paramédicos de Rescate y Salvamento, quienes localizaron únicamente al conductor, identificado como Mario Alberto, de 44 años de edad, originario de Monterrey, Nuevo León.