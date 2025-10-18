Voraz incendio consume vivienda en la colonia La Parota

El siniestro fue reportado la mañana de este sábado en un inmueble de la calle Los Cóbanos, esquina con La Parota, justo a un costado de una tortillería, por lo que vecinos al percatarse de la quemazón pidieron ayuda.

Momentos después arribaron los Bomberos municipales, quienes rápidamente comenzaron a compartir el fuego para evitar que se extendiera a otras casas aledañas, sin embargo, las llamas arrasaron con muebles y afectaron la edificación.