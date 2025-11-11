Volverán a declarar escoltas de Carlos Manzo; peritajes determinarán quién abatió al agresor: Harfuch

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el funcionario explicó que uno de los escoltas ya había declarado que fue él quien disparó contra el agresor del edil; sin embargo, aclaró que los peritajes balísticos siguen en curso para determinar con precisión qué arma fue la que ultimó al atacante y cuál fue utilizada contra el propio presidente municipal.

"Esa declaración que usted dice la hizo uno de sus escoltas desde el inicio, que él dispara al agresor del presidente municipal. Sin embargo, los peritajes continúan para ver el arma que mata al agresor", afirmó Harfuch.

Indicó que los policías municipales no se encuentran detenidos, pero sí localizados y acuden a declarar cada vez que son requeridos por la autoridad competente. "Están yendo a declarar cada que se les llame", añadió.

La investigación se mantiene a cargo de la fiscalía estatal, que indaga el abatimiento del agresor, un joven de 17 años de edad originario de Paracho, Michoacán, que fue identificado como Víctor Manuel U., cuyo cuerpo ya fue velado por su familia.