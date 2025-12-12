Volcadura deja dos lesionados en la carretera Morelia–Pátzcuaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La mañana de este viernes, elementos de Protección Civil Michoacán atendieron una volcadura registrada sobre la carretera Morelia–Pátzcuaro, a la altura de la localidad de Tiripetío.
De acuerdo con el reporte oficial, el accidente dejó dos personas lesionadas. Una de ellas requirió traslado inmediato por parte de paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), mientras que la segunda fue atendida en el lugar.
Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a extremar precauciones al circular por esta vialidad, especialmente en temporada decembrina, cuando el tránsito vehicular se incrementa y el riesgo de accidentes es mayor.
Entre las recomendaciones emitidas se encuentran:
Respetar los límites de velocidad.
Evitar distracciones al conducir, como el uso del celular.
Mantener una distancia segura entre vehículos.
El hecho no provocó cierre total de la vía, pero sí generó tráfico lento en la zona mientras se realizaban las maniobras de auxilio.
BCT