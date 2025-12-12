Volcadura deja dos lesionados en la carretera Morelia–Pátzcuaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La mañana de este viernes, elementos de Protección Civil Michoacán atendieron una volcadura registrada sobre la carretera Morelia–Pátzcuaro, a la altura de la localidad de Tiripetío.

De acuerdo con el reporte oficial, el accidente dejó dos personas lesionadas. Una de ellas requirió traslado inmediato por parte de paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), mientras que la segunda fue atendida en el lugar.