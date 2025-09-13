Volcadura de camión Torton causa cierres en la Autopista de Occidente

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un fuerte accidente se registró en la Autopista de Occidente, en dirección a Guadalajara, a la altura del puente que conecta con la comunidad de Jaripitiro, en el municipio de Huaniqueo.

El percance ocurrió en el kilómetro 285, cuando un camión tipo Torton volcó, dejando al conductor con lesiones de gravedad. Paramédicos acudieron al sitio y, tras brindarle los primeros auxilios, lo trasladaron de emergencia al Hospital del IMSS en Zacapu.

Debido al siniestro, se implementaron cierres momentáneos en la circulación mientras personal de grúas hizo maniobras para retirar la pesada unidad y liberar la vía.

Autoridades de seguridad y auxilio exhortaron a los automovilistas a manejar con precaución y atender las indicaciones viales para evitar nuevos incidentes en la zona.

Asimismo, pidieron a los usuarios de la autopista considerar rutas alternas y tomar previsiones de tiempo, ya que las labores de retiro de la unidad y limpieza del tramo podrían prolongarse durante varias horas.

Elementos de la Guardia Nacional, División Carreteras, permanecen en el área coordinando el tránsito para restablecer la circulación lo antes posible y garantizar la seguridad de quienes transitan por este importante corredor carretero.

BCT