Volcán Paricutín tendrá nuevo mirador; fortalecerán experiencias turísticas en 3 zonas más de Michoacán

Y el cuarto, resaltó, consistirá en dotar de infraestructura y equipamiento a las 61 experiencias comunitarias turísticas que existen en Michoacán, con la finalidad de impulsar su cultura, tradiciones y naturaleza de forma auténtica y sostenible.

Desde talleres artesanales hasta cocineras tradicionales, comentó, también se busca fortalecer la capacitación para que impulsen la riqueza cultural que tienen en los espacios que son considerados por la UNESCO como Guías de Experiencias Turísticas Comunitarias.

Es de mencionar que el 22 de noviembre, la Sectur Federal anunció la inversión de 300 millones de pesos en infraestructura turística; a inicios de diciembre, se llevaron a cabo foros regionales para conocer las necesidades de los promotores turísticos, y la mayor demanda fue fortalecer las experiencias turísticas comunitarias.

RYE-