Volcán Paricutín tendrá nuevo mirador; fortalecerán experiencias turísticas en 3 zonas más de Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En 2026, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, la Secretaría de Turismo Federal (Sectur) llevará a cabo cuatro proyectos de impacto para impulsar el desarrollo económico y turístico de la entidad; las experiencias comunitarias serán la prioridad.
En entrevista para MIMORELIA.COM, la secretaria, Josefina Rodríguez Zamora, indicó que son cuatro los proyectos, el primero enfocado en la infraestructura urbana en Pátzcuaro con el cableado subterráneo y la restauración del Antiguo Colegio Jesuita.
El segundo, dijo, es un mirador turístico en el Paricutín y en Uruapan; el tercero, las mejoras en la infraestructura de la Isla de Janitzio, principalmente en los muelles.
Y el cuarto, resaltó, consistirá en dotar de infraestructura y equipamiento a las 61 experiencias comunitarias turísticas que existen en Michoacán, con la finalidad de impulsar su cultura, tradiciones y naturaleza de forma auténtica y sostenible.
Desde talleres artesanales hasta cocineras tradicionales, comentó, también se busca fortalecer la capacitación para que impulsen la riqueza cultural que tienen en los espacios que son considerados por la UNESCO como Guías de Experiencias Turísticas Comunitarias.
Es de mencionar que el 22 de noviembre, la Sectur Federal anunció la inversión de 300 millones de pesos en infraestructura turística; a inicios de diciembre, se llevaron a cabo foros regionales para conocer las necesidades de los promotores turísticos, y la mayor demanda fue fortalecer las experiencias turísticas comunitarias.
