Vivienda vertical, redituable ante la densidad de población: Sedum

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La vivienda vertical es un tema que se ha potenciado en todos lados; desde hace tiempo, vivir en departamentos se ha convertido en una estrategia para que haya mayor densidad de población en las zonas urbanas, y Morelia no es la excepción.

La titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum), Gladyz Butanda Macías, resaltó que esta nueva modalidad de vivir se da para aprovechar los terrenos cercanos a la mancha urbana o dentro de la misma, toda vez que se convierte en un negocio redituable ante el crecimiento vertical que se registra en diversos puntos de la capital, principalmente.