Vivienda vertical, redituable ante la densidad de población: Sedum

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La vivienda vertical es un tema que se ha potenciado en todos lados; desde hace tiempo, vivir en departamentos se ha convertido en una estrategia para que haya mayor densidad de población en las zonas urbanas, y Morelia no es la excepción.
La titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum), Gladyz Butanda Macías, resaltó que esta nueva modalidad de vivir se da para aprovechar los terrenos cercanos a la mancha urbana o dentro de la misma, toda vez que se convierte en un negocio redituable ante el crecimiento vertical que se registra en diversos puntos de la capital, principalmente.
En ese tenor, refirió que el Ayuntamiento de Morelia actualizó el Programa de Desarrollo Urbano el año pasado, toda vez que anteriormente se contaba con un programa de densidad baja de 150 habitantes por hectárea.
Hoy, puntualizó, la densidad poblacional ha incrementado, lo que orilló a que haya más vivienda vertical; es decir, se detectan zonas de 300 habitantes por hectárea, que se considera de media, y de 500 habitantes por hectárea, que es la alta.
Por lo que reiteró que se ha vuelto más redituable el crecimiento de esta propuesta de vivienda, pero además garantiza que se cuente con los servicios básicos como son agua, electricidad, drenaje y alumbrado público, sin afectar a quienes ya radican en la zona.
