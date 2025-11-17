Michoacán

¿Vives en estos municipios? El viernes podrás acceder a servicios médicos gratuitos

El 21 de noviembre en Tarímbaro, La Piedad, Hidalgo, Pátzcuaro, Uruapan, Múgica y Lázaro Cárdenas
¿Vives en estos municipios? El viernes podrás acceder a servicios médicos gratuitos
FB: Secretaría de Salud de Michoacán
Boletín
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En un esfuerzo por acercar los servicios de prevención y detección temprana a la ciudadanía, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) anuncia la realización de Ferias de Salud simultáneas en siete municipios del estado.

Las ferias se llevarán a cabo el próximo viernes 21 de noviembre, en un horario de 9:00 a 14:00 horas, en las plazas principales de Tarímbaro y La Piedad, presidencia municipal de Hidalgo, Plaza Vasco de Quiroga de Pátzcuaro, Pérgola Municipal de Uruapan, Auditorio Municipal de Múgica y en la plaza de la tenencia de Guacamayas, municipio de Lázaro Cárdenas.

Los asistentes tendrán acceso a una amplia gama de servicios preventivos y de detección que incluyen orientación sobre estilos de vida saludables, revisiones y pláticas sobre higiene dental, asesoría personalizada para combatir el sobrepeso y la obesidad.

Asimismo, se ofrecerán tomas de presión arterial y glucosa, servicios de planificación familiar y prevención de infecciones de transmisión sexual, información y acciones preventivas contra el dengue, zika y chikungunya, así como atención y orientación psicológica.

Te puede interesar:
Más de 341 mil michoacanos protegidos contra la influenza: SSM
¿Vives en estos municipios? El viernes podrás acceder a servicios médicos gratuitos

RPO

SSM
grid
Servicios médicos gratuitos
Ferias de Salud

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com