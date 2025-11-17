¿Vives en estos municipios? El viernes podrás acceder a servicios médicos gratuitos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En un esfuerzo por acercar los servicios de prevención y detección temprana a la ciudadanía, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) anuncia la realización de Ferias de Salud simultáneas en siete municipios del estado.

Las ferias se llevarán a cabo el próximo viernes 21 de noviembre, en un horario de 9:00 a 14:00 horas, en las plazas principales de Tarímbaro y La Piedad, presidencia municipal de Hidalgo, Plaza Vasco de Quiroga de Pátzcuaro, Pérgola Municipal de Uruapan, Auditorio Municipal de Múgica y en la plaza de la tenencia de Guacamayas, municipio de Lázaro Cárdenas.