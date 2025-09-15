Vive las fiestas patrias en Michoacán, “el alma de México”

En Zirahuén, los amantes del turismo de aventura y naturaleza llegarán a un oasis de oportunidades y conexión con ellos mismos, alejarse del estrés y la cotidianidad. Aquí se encontrarán resguardados por densos bosques de pinos, encinos y madroños, la experiencia se completa con acogedoras cabañas que ofrecen vistas espectaculares al lago, brindando el refugio perfecto para quienes buscan descanso en medio de un entorno natural incomparable. En el pequeño muelle, cocineras tradicionales preparan platillos típicos de Michoacán, como pescado fresco y antojitos locales, creando un festín para los sentidos.

Santa Clara del Cobre, pintoresco Pueblo Mágico es famoso por la habilidad de sus artesanos, quienes, a golpe de martillo, transforman el cobre en verdaderas obras de arte. Desde pequeñas piezas como caballitos tequileros hasta impresionantes tinas y charolas, descubrirás una diversidad de objetos de cobre que te sorprenderán por su belleza y calidad. Cada pieza es única, resultado de una tradición artesanal que se ha mantenido viva por generaciones. Su gastronomía también es digna de reconocer, como la torta de tostada, platillo que no debes perderte la posibilidad de disfrutar.