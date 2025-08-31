Vive la magia de los globos de Cantoya hoy en Tiríndaro: Sectur

Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Festival de Globos de Cantoya Tiríndaro 2025 te espera este domingo con una amplia variedad de diseños, creatividad, color y talento que llenan el cielo de imaginación.

Este 31 de agosto, último día de vacaciones de verano, habitantes y visitantes se han reunido en Zacapu para disfrutar de un festival que convoca a globeros de la Ciudad de México, Estado de México y Veracruz. También participan de localidades cercanas como Paracho, Cherán, Morelia, y Pátzcuaro, entre otras.

La programación comenzó desde las 8:00 horas con la categoría itsi (agua), para continuar a las 10:00 horas con la categoría tiriapu (elote). Fernando González Olivares, organizador del festival, señaló que habrá concurso para las diferentes categorías de 40 a 150 pliegos, 250 a 400 pliegos, 450 a 700 pliegos y de 900 a 1600 pliegos, con una bolsa de premios por 58 mil 300 pesos. “Entre las diferentes presentaciones destaca la última con la elevación de más de 2 mil farolas”, explicó.

Para este año los organizadores detallaron que se esperan 30 mil asistentes que dejen una derrama económica aproximada a los 900 mil pesos. Todos los detalles se pueden consultar en el Facebook Festival de Globos de Cantoya Tiríndaro.

