Vive la magia de los globos de Cantoya hoy en Tiríndaro: Sectur

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Festival de Globos de Cantoya Tiríndaro 2025 te espera este domingo con una amplia variedad de diseños, creatividad, color y talento que llenan el cielo de imaginación.

Este 31 de agosto, último día de vacaciones de verano, habitantes y visitantes se han reunido en Zacapu para disfrutar de un festival que convoca a globeros de la Ciudad de México, Estado de México y Veracruz. También participan de localidades cercanas como Paracho, Cherán, Morelia, y Pátzcuaro, entre otras.