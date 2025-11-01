Vive la experiencia de la Noche de Muertos en Michoacán: Josefina Rodríguez

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Michoacán es el Alma de México y muestra de ello es el escaparate que se tiene con la celebración de la Noche de Muertos en la entidad y la delegación que se envió a Xcaret, resaltó la titular de la Secretaría de Turismo Federal, Josefina Rodríguez Zamora, quien vivirá esta experiencia en los municipios y comunidades de la ribera del lago de Pátzcuaro.

Sostener una reunión con los integrantes del Consejo Consultivo Turístico de Michoacán para conocer sus necesidades y atender las problemáticas existentes, fue lo primero en la agenda de trabajo de la funcionaria federal, quien desde el 31 de octubre ha estado en Michoacán.