Vive la experiencia de la Noche de Muertos en Michoacán: Josefina Rodríguez

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Michoacán es el Alma de México y muestra de ello es el escaparate que se tiene con la celebración de la Noche de Muertos en la entidad y la delegación que se envió a Xcaret, resaltó la titular de la Secretaría de Turismo Federal, Josefina Rodríguez Zamora, quien vivirá esta experiencia en los municipios y comunidades de la ribera del lago de Pátzcuaro.
Sostener una reunión con los integrantes del Consejo Consultivo Turístico de Michoacán para conocer sus necesidades y atender las problemáticas existentes, fue lo primero en la agenda de trabajo de la funcionaria federal, quien desde el 31 de octubre ha estado en Michoacán.
Este sábado, además de recorrer las municipios y comunidades de la ribera del lago de Pátzcuaro, estará presente en el Concurso Artesanal en la plaza principal del Pueblo Mágico, además de recorrer parte de los talleres qué se realizaron en la Semana de Celebración de la Noche de Muerte y vivir la experiencia de la Noche de Ánimas en Urandén.
“Todos los estados tienen actividades, pero en Michoacán se vivirá una experiencia única que todos deben conocer para adentrarse a sus tradiciones prehispánicas”, dijo.
Recordó que en Xcaret, Michoacán participa con una delegación para mostrar un pedazo de lo que es la celebración de Noche de Muertos, lo que permitirá que más turistas internacionales puedan alistarse para el año entrante y vivir la experiencia.
BCT