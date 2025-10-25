Vive este fin de semana la magia de los manantiales de Urandén con “el camino de las ánimas”

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La magia de la Semana de Celebración de la Noche de Muertos ya se siente en los Manantiales de Urandén, en el municipio de Pátzcuaro.

Entre el reflejo del agua y las luces que danzan sobre los canales, las almas comienzan su regreso, con el inicio de la representación “el camino de las ánimas”, experiencia que se ha trabajado entre la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), y la propia comunidad.

Esta representación fusiona música, danza y tradición en un escenario natural que parece salido de un sueño, al estar iluminados los canales de los manantiales por donde desfilan los propios pobladores arriba de las canoas con sus atuendos típicos.

Las dos primeras funciones se realizaron ayer viernes 24 de octubre, pero esta experiencia se replica este sábado 25 y mañana domingo 26 en dos horarios.