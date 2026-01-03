Michoacán

Vive este domingo la exhibición de ex danzantes de Kúrpites en Nuevo San Juan Parangaricutiro

La cita es a partir de las 17:00 horas en la plaza principal
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Nuevo San Juan Parangaricutiro realizará este domingo 4 de enero la exhibición de ex danzantes de Kúrpites en su plaza principal a partir de las 17:00 horas, informó la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur).

La Secretaría turística de “el alma de México”, recordó que este evento es previo a la tradicional competencia de los Kúrpites que se realizará el próximo 8 de enero a las 14:00 horas en la plaza principal de la comunidad, aunque el programa de actividades culturales y tradicionales iniciará desde el 6 de enero.

“Como antesala, el público michoacano, los turistas y visitantes podrán vivir la exhibición de ex danzantes, este 4 de enero en la plaza principal. Ellos aparecen a partir de las 17:00 horas, para en punto de las 18:00 horas, comenzar con una muestra artística y dancística”, comentó el funcionario estatal.

CORTESÍA

Autoridades municipales han hecho la invitación pública a través de sus redes sociales para que la población que se encuentra en la entidad acuda y disfrute de este evento cultural, al tiempo de apreciar la gastronomía, el turismo religioso, de naturaleza y aventura que también se ofrece en la región.

Nuevo San Juan Parangaricutiro se localiza en el occidente michoacano, y se encuentra rodeado de bosques, muy cerca del volcán Paricutín. Para llegar desde Morelia se debe ir con rumbo a Uruapan y continuar por la carretera estatal rumbo a Los Reyes, donde aproximadamente a unos 20 minutos se ubica el desvío señalando el nombre de este municipio sede.

Vive los últimos días de la temporada de descanso decembrino, disfruta y adéntrate en las experiencias gastronómicas, culturales y de naturaleza que solo tiene “el alma de México”.

