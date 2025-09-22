Vivan la Universidad orgullosos de su historia, manifiesta Yarabí Ávila ante estudiantes zamoranos

“Cuando ustedes sean excelentes profesionistas y tengan su espacio laboral, recordarán que fueron parte de la primera y de la segunda generación de la Unidad Profesional, ayúdenos a seguirla impulsando y a que siga creciendo, con el cariño y el apoyo de todas y de todos ustedes”, enfatizó la rectora frente a la comunidad estudiantil.

De igual forma, señaló que, desde la administración central se continuará trabajando para que el campus zamorano tenga mejores condiciones, tras referir que es normal que falten cosas por hacer porque es el primer año que está en operación.

En este sentido, agradeció al Gobierno del Estado el que haya respaldado a la UMSNH para poner en marcha las instalaciones del plantel, así como al Ayuntamiento de Zamora por ayudar al buen funcionamiento del mismo y de manera especial dijo, a los directores de las Facultades de Derecho, de Arquitectura y de Contaduría y Ciencias Administrativas.