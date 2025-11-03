"¡Viva Carlos!": Pátzcuaro se suma a manifestaciones por asesinato de edil de Uruapan

Pátzcuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- Este lunes, ciudadanos realizaron una marcha en protesta por el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez.
Durante la manifestación, los asistentes portaron pancartas y gritaron consignas como: “¡Viva Carlos!”.
La marcha pasó por las principales calles del Pueblo Mágico, en una expresión de indignación y exigencia de justicia por la muerte del edil.
Diversos sectores de la sociedad se han sumado a esta movilización pacífica, expresando su solidaridad y demandando el esclarecimiento de los hechos.
En Morelia se alista una protesta similar, mientras que en Uruapan ya se llevó a cabo una manifestación la mañana de este lunes.
