Michoacán

"¡Viva Carlos!": Pátzcuaro se suma a manifestaciones por asesinato de edil de Uruapan

"¡Viva Carlos!": Pátzcuaro se suma a manifestaciones por asesinato de edil de Uruapan
FACEBOOK/C5 Michoacán
MiMorelia.com
Publicado

Pátzcuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- Este lunes, ciudadanos realizaron una marcha en protesta por el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez.

Te puede interesar:
Estudiantes convocan a marchar este lunes por Carlos Manzo en Morelia
"¡Viva Carlos!": Pátzcuaro se suma a manifestaciones por asesinato de edil de Uruapan

Durante la manifestación, los asistentes portaron pancartas y gritaron consignas como: “¡Viva Carlos!”.

La marcha pasó por las principales calles del Pueblo Mágico, en una expresión de indignación y exigencia de justicia por la muerte del edil.

Diversos sectores de la sociedad se han sumado a esta movilización pacífica, expresando su solidaridad y demandando el esclarecimiento de los hechos.

En Morelia se alista una protesta similar, mientras que en Uruapan ya se llevó a cabo una manifestación la mañana de este lunes.

-

Carlos Manzo
marcha Pátzcuaro
asesinato alcalde Uruapan

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com